Bakan Tüfenkci'den Anadolu Ajansı'na saldırılara cevap

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Milletin iradesine saygı göstermeyenler çeşitli bahanelerle ki bu bahaneleri Anadolu Ajansı üzerinden yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçimini kaybeden Muharrem İnce ile CHP'nin özellikle buna kılıf uydurduklarını kaydetti.

Kılıf uydurmanın altyapısının iki üç gün önce de yapıldığını vurgulayan Tüfenkci, "Milletin iradesine saygı göstermeyenler çeşitli bahanelerle ki bu bahaneleri Anadolu Ajansı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Anadolu Ajansı sandık neticelerini etkileyecek pozisyonda değil. Netice itibariyle milletin tercihi sandıkta belli oluyor, Anadolu Ajansı'nda belli olmuyor." diye konuştu.

CHP'nin geçmişte de bu tür manipülasyonlara girdiğini kaydeden Bakan Tüfenkci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerikan basınına Türkiye'de seçim güvenliğinin olmadığı yönünde röportaj verdiğini hatırlattı.

"En büyük hakem millet"

Tüfenkci, bunun özellikle yabancı basına yapılmasının bugünler için altyapı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"CHP milletin iradesine saygılı olmayı öğrenmek zorundadır. Sandık sonuçlarına rıza göstermeyi öğrenmek zorunda. En büyük hakem millet. Bu noktada kim ne derse dedin ne Anadolu Ajansı ne başka basın... Anadolu Ajansı'nın görevi sandık sonuçlarını halka duyurabilmek. Sandık sonuçların YSK'da. YSK'nın vermiş olduğu sonuçlar milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyecek. Bir bardak suda fırtınalar kopararak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhur ittifakının başarısını gölgelemeye kalkmaları gerçekten gülünç ve ayıp."

Muharrem İnce'nin AA'yı manipülasyonla suçlamıştı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sosyal medya platformu Twitter hesabından, "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA