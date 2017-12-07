Bakan Tüfenkci: Trump'ın tek taraflı kararı bizim açımızdan yok hükmünde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılış töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı"na ilişkin soru üzerine Tüfenkci, "ABD Başkanı Trump'ın tek taraflı almış olduğu karar Ortadoğu'ya saatli bir bomba gibi düştü. Zamanlama ve etki anlamında Ortadoğu'daki sıkıntılara yeni bir sıkıntı ekledi. Bizim açımızdan ve dünya açısından bu karar 'yok' hükmündedir. Kudüs'ün Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu izah etmeye gerek yok. Sadece Müslümanlar için değil bütün semavi dinler için Kudüs önemli. İnsanlığın ortak malı olan Kudüs'ü tek taraflı ve yanlı olan bir kararla tartışmalı hale ve sıkıntının kaynağı haline getirmek esasında insanlığa yapılmış bir ayıptır. İnanıyorum ki dünya bu sıkıntıyı da atlatır ve bu karar ABD'nin tek taraflı almış olduğu bir karar olarak tarihte yerini alır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği gibi platformlarda bu sıkıntıyı dile getirerek farkındalık oluşturacaklarını vurgulayan Tüfenkci, "İslam ülkeleri bu konuda samimilerse mesela yapılan silah anlaşmalarını yeniden gözden geçirebilirler ve bu konuyu bir ön şart olarak ileri sürüp askıya da alabilirler. Çok çeşitli tavırlar ortaya konulabilir. İslam dünyası inşallah harekete geçer." değerlendirmesinde bulundu.

AA