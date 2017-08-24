  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Bakan Soylu'dan sürücülere uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Eskişehir karayolunun 30. kilometresindeki uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücülere güvenli sürüş uyarısında bulundu.

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Bakan Soyludan sürücülere uyarı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Ankara-Eskişehir karayolunun 30. kilometresindeki uygulama noktasına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada görev yapan jandarma ve polislerle görüştü.

Bakan Soylu, çevrilen bazı araçların sürücüleriyle ve bir yolcu otobüsündeki yolcularla sohbet etti.

Soylu, "Frene değil, kurala güven" sloganı yazılı el ilanı verdiği sürücülere, güvenli sürüş uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, evrakı eksiksiz olan otobüs sürücüsünü tebrik etti, basın mensuplarının da bayramlarını kutladı.

Bakan Soylu'nun ziyaret ettiği uygulama noktasında,"Frene değil, kurala güven" sloganının led ışıklı bir tabela ile bir polis aracı üzerine yazıldığı görüldü.

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Frene değil, kurala güven
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