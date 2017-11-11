Bakan Soylu'dan Şehit Kaymakam Safitürk için mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün ölümünün birinci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Küçük bir ilçeye büyük hayallerle bakan Muhammet Fatih Safitürk’ün hedef olarak seçilmesi, o karanlık odakların nihai hedefinin ne olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir" dedi.

Soylu, Şehit Kaymakamın hiç bir ayrım gözetmeden, genç yaşlı demeden Derik için çalıştığını, hizmet ettiğini bildirdi.

Süleyman Soylu, "Safitürk’ü şehit edenler ve onlara her noktada destek olanlar, bu milletin kardeşliğini ve gelişmesini hazmedemeyen insanlardır. Onların siyasi sahada sözcülüğünü yapanların, yurtdışından destek olmaya çalışanların ortak hedefi, yükselen bir Türkiye’nin yükselişine set çekmek, geleceğe uzanmasına engel olmaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu planları bozduğunu belirten Soylu, Muhammet Fatih Safitürk için "Aziz Milletimiz, yine yüzyıllar boyu gurur ve özlemle anacağı bir evladının ismini yüreğine nakşetmiştir" dedi.

Kaynak: TRT Haber