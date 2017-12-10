Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen bittin, yanında bir doktor bulundur

AK Parti Trabzon Ortahisar İlçe Kongresi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Bir süre önce ekranlarda bazı evraklar gösteren Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bakan Soylu, "Türkiye'deki siyasi istikrara ve milletin hukukuna karşı nerede bir saldırı varsa, nerede bir ihanet varsa, biz bu siyaset bezirganını ya o ihanetin içerisinde ya da savunmasında görüyoruz." dedi.

Soylu, "2 haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapıyordu. Açıklayacağım dedi, büyük kıyamet kopacak dedi, rezil olacaklar dedi. Burada söylüyorum; kendisi rezil oldu. Kurumları, hepimizi A Haber’i asmakla tehdit etti. Kılıçdaroğlu sana açık açık söylüyorum; sen bittin. Kılıçdaroğlu yanına bir doktor al doktor. Beraber iş çevirdiğin özel kalem müdürün iyi bilir doktorların nerede olduğunu. Hangi rezidansta olduğunu, hangi dairelerde olduğunu Kılıçdaroğlu." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber