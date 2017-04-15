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Buradasınız : » » Bakan Soylu'dan ihbar açıklaması

Bakan Soylu'dan ihbar açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu sabah önüme bir ihbar geldi. Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı." diyerek gelen ihbarın ayrıntılarını anlattı.

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Bakan Soyludan ihbar açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'Bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor." dedi.

Etiketler: süleyman soylu, İçişleri Bakanı, fetö ihbarı
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