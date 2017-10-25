Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da şehit ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez Yenişehir ilçesinde evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile şehidin ailesine taziye ziyareti için Bağlar ilçesindeki Eğilliler yas evine gitti.

Şehit ailesine taziyelerini ileten Soylu, şehidin babası Adnan Dicle'ye başsağlığı diledi.

Soylu, şehit için okunan duanın ardından taziye evinden ayrıldı.

Bakan Soylu, esnafı ziyaret etti

Bakan Soylu, yürüyerek ayrıldığı yasevinin yakınlarında yol güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polisleriyle bir süre sohbet etti.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Soylu, tatlı satan seyyar tezgahtarla konuştu ve tezgahtarın tatlı ikramını geri çevirmedi.

Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e de tatlı ikram etti.

Bakan Soylu, daha sonra polisevine geçti.

Kaynak: AA