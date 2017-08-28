  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.448
    EURO 4.119
  • BIST 110283.46
    ALTIN 143.776
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Soylu'dan arka koltukta emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan arka koltukta emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Soylu, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla arka koltukta emniyet kemeri kullandığı fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Soyludan arka koltukta emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için arabanın arka koltuğunda otururken emniyet kemeri taktığı fotoğrafını paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafın altında "Arka koltukta kemer takıyorum. Ya siz? #FreneDeğilKuralaGüven" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun bu paylaşımına bazı vatandaşlar da benzer fotoğraflarla cevap verdiler. Trafikte arka koltukta oturup emniyet kemerini takan çok sayıda vatandaş, fotoğrafını çekip Bakan Soylu'ya gönderdi. Soylu, kendisine gönderilen fotoğrafların bir kısmını da kendi Twitter hesabından paylaştı.

Sosyal medyada ilgi gören kampanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığının arka koltukta da emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek için hazırladığı tanıtım filmini paylaşmasıyla Twitter gündeminde ilk sıralara yükseldi. AA

Etiketler: süleyman soylu, emniyet kemeri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER