Bakan Soylu'dan arka koltukta emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için arabanın arka koltuğunda otururken emniyet kemeri taktığı fotoğrafını paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafın altında "Arka koltukta kemer takıyorum. Ya siz? #FreneDeğilKuralaGüven" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun bu paylaşımına bazı vatandaşlar da benzer fotoğraflarla cevap verdiler. Trafikte arka koltukta oturup emniyet kemerini takan çok sayıda vatandaş, fotoğrafını çekip Bakan Soylu'ya gönderdi. Soylu, kendisine gönderilen fotoğrafların bir kısmını da kendi Twitter hesabından paylaştı.

Sosyal medyada ilgi gören kampanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığının arka koltukta da emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek için hazırladığı tanıtım filmini paylaşmasıyla Twitter gündeminde ilk sıralara yükseldi. AA