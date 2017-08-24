  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Bakan Soylu'dan Ankara'daki kazaya ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Ankara'daki kazaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, başkentte bu sabah meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili, 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

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Bakan Soyludan Ankaradaki kazaya ilişkin açıklama

Ankara’da yaşanan kazanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Soylu, "Altı vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Kurban Bayramında uzun yola çıkacaklara da uyarılarda bulunarak, "Bu bayramda bütün vatandaşlarımıza ne olur gideceğimiz yere yarım saat bir saat geç gidelim ama sağ salim bir şekilde gidelim. Buradaki sözümüz açık ve net, frene değil kurala güven. Yapmamız gereken sürat yapmamaktır. Kurallara riayet etmek, sürat yapmamak ve özellikle emniyet kemerlerini takmak.“ dedi.

Etiketler: süleyman soylu, otobüs kazası, ankara
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