Bakan Soylu'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, dünya tarihindeki birçok milletin tarihleri boyunca maddi beklentilerle, ganimet, ticaret yolları ve siyasi güç elde edebilmek için savaştığını anımsatan Soylu, milletimizin özellikle İslam medeniyetiyle tanıştıktan sonraki mücadelesinin neredeyse tamamının manevi saikler üzerine bina edildiğine dikkati çekti.

Bu mücadelenin de ana omurgasını oluşturan "Gazilik ruhu"nun Türk kültüründe bütün maddi sıfatların ve makamların önüne geçtiğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Osmanlı padişahları, her şeyden önce gazidir. Güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal, gazidir. Bu devletin en kıymetli madalyası, pirinçten yapılmış olmasına rağmen İstiklal Madalyası'dır, sahipleri gazidir. Ve bu ülkede, bir insanın yaşarken alabileceği en yüksek unvan yine gaziliktir. Gazilerimiz, sadece yaşarken değil, bu aziz millet dünya üzerinde var olduğu müddetçe bu topraklarda yaşayan herkes için bir onur ve şeref vesilesidir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Malazgirt'ten Kıbrıs Harekatı'na, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize, 15 Temmuz'da tankları elleriyle durduran bu milletin, bu devletin bekası için yüreğini ortaya koymuş bütün gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."