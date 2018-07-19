İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta dün gece saatlerinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta dün gece saatlerinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta dün gece saatlerinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Bedelli askerlikte 28 gün teorik eğitim verilecek
Bakan Soylu: Şırnak'ta dün gece 7 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'de "Yahudi ulus devlet" yasası kabul edildi
Esed rejimiyle YPG/PKK petrol ve gazın devri için anlaştı
Dışişleri Bakanlığı: FETÖ konusunda ABD artık Türkiye'yi oyalamamalı