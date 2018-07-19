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Bakan Soylu: Şırnak'ta dün gece 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta dün gece saatlerinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Soylu: Şırnakta dün gece 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta dün gece saatlerinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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