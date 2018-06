Bakan Soylu: Sen o apoletleri söker, Demirtaş'ın omzuna takarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teravih namazını İstanbul'da Sultangazi Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra Sultangazi Meydanı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada, önemli bir yolculuğa başlandığını, 24 Haziran'da Türkiye'nin güzel bir başlangıç yapacağını söyledi.

Türkiye'de geçmişte çok sıkıntıların çekildiğini ama 21. asrın başında milletini anlayan, "Ben milletin hizmetkarıyım" diyen, inancıyla, değerleriyle beraber bir liderin geldiğini ifade eden Soylu, "Hep bu ülkedeki milleti mağlup ettiler ama bu millet ilk kez hem de büyük bir hazla ve mutlulukla demokrasiye sahip çıktı. Hiçbir şey yapmamış olalım biz bu ülkede, Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmamış olsun ama bir şeyin tartışılmasına ne olursunuz müsaade etmeyin. Bir tek şey yapamadılar, üzerimize geldiler, bizi yok etmeye çalıştılar, demokrasiyi rafa kaldırmaya çalıştılar ama bu milletle beraber biz bir şeyi gerçekleştirdik. Bu güzel Türkiye'yi hainlere teslim etmedik. Onlar ne yaparsa yapsınlar, siz onlara reyle, sandıkla, demokrasiyle cevap verdiniz." diye konuştu.

"Uyuşturucuyu silip süpürmezsek namerdiz"

Eğer bugün Türkiye ayaktaysa, yardım elini uzatan ülkeler içinde dünyada bir numaraysa, bunun sebebinin halkın ortaya koyduğu güç olduğunu belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? PKK ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Dinimizi istismar etmeye çalışan DEAŞ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? DHKP/C ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Yeni bir terör saldırısı olan, gençlerimizin üzerine gelen uyuşturucuyla mücadeleyi yarım bırakalım mı? Hiç endişe etmeyin, Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, İstanbul'da da Türkiye'de de uyuşturucuyu silip süpürmezsek, bu milletin karşısındaki bir tehdit olmaktan alıkoymazsak namerdiz."

"Demirtaş'ı hapisten çıkarmak için bir kumpanya başlattılar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yıllarca Türkiye'yi itenlere, bastıranlara karşı bir dertlerinin olduğunu belirterek, Türkiye'nin büyümesine, zenginleşmesine, gelişmesine, insanların öz güvenine tahammül edilemediğini söyledi.

Türkiye'nin 3. Havalimanı ile dünyanın merkezi olduğunu anlatan Soylu, "İnsansız hava araçlarımızın daha büyüğünü yapmayı yarım bırakalım mı? Atak helikopterini yapıyoruz, onu dünyaya ihraç edeceğiz. Türkiye, 100 yıl önce uçak imal etti ve onu kapattılar. Atak helikopterlerimizin imalatını yarım bırakalım mı? Kendi otomobilimizi yapacağız, onu yarım bırakalım mı?" diye halka sordu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Demirtaş'ı hapisten çıkarmak için bir kumpanya başlattılar. Bir taraftan Muharrem İnce ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Orayı türbeye çevirdi.' Bir taraftan kim? Temel Karamollaoğlu. 28 Şubat'ta bunlar neyin altına imza attılar? Ne yaptılar? Gitti onlarla kol kola girdi. Öbürü kim? Öbürü de Akşener. Güya 'milliyetçiyim' diye hava atıp, bugün diyor ki 'Demirtaş çıksın.' O zaman biz terörle mücadele etmeseydik, evlatlarımızın şehit olmasaydı." diye konuştu.

Kayyuma emanet ettikleri 93 belediyenin teröre yardım ettiğini, bir taraftan çukur olaylarında teröriste yardım ettiğini anlatan Soylu, "Onların yaptıkları terörizmin, şehit olan askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, korucularımızın hesabını nasıl veririz? Siyaset bu kadar ucuz mu? Orada suçuyla beraber hapiste yatacak, sadece batıya şirin görünecekler diye kol kola girmişler bir kampanya yürütüyorlar." dedi.

"Sen o apoletleri söker, Selahattin Demirtaş'ın omzuna takarsın"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Zeytin Dalı Harekatının komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "apoletlerini sökerim" sözünü hatırlatan Soylu, "Ey Muharrem İnce, sen değil apolet, tahtadan çivi sökemezsin de az buçuk şerefliysen sen o apoletleri söker, Selahattin Demirtaş'ın omzuna takarsın. Sana o yakışır." dedi.

Soylu, terör örgütünü dize getirdiklerini, vatandaşla kucaklaştıklarını ve bu meselenin çözüldüğünü, milletin projesinin galip geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin yeni bir yolculuğa çıktığını anlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"24 Haziran'a 20 günlük bir zaman dilimi kaldı. Çok çalışmalıyız, çok gayret göstermeliyiz. Okyanus ötesindekileri sevindirmemeliyiz. Avrupa'da pusuya yatmış, 'Türkiye yeniden bir çelme yesin' diyenleri sevindirmemeliyiz. Kapı kapı, insanlara 'Türkiye'nin refah yolu, kalkınma yolu açıktır' demeliyiz. Türkiye öyle çapı yetmeyen adamlara teslim edilecek bir ülke değil. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 16 yıldır yönetiyor. Ne arabayı duvara toslattı ne de milletimize söylediğinden, milletimize mahçup oldu. Ne söylediyse onu yapmaya çalıştı."

Soylu konuşmasının ardından kendisini dinleyen vatandaşlara karanfil dağıttı.

"Bu zokayı bu millet yutmadı"

Daha sonra parti otobüsüne binen Soylu, vatandaşları selamlayarak Sultangazi Erzurumlular Derneği'ne gitti.

Burada büyük ilgiyle karşılanan Soylu, dernek binasında İstanbul'da yaşayan Erzurumlularla bir araya geldi. Süleyman Soylu, dernekte yaptığı konuşmada, eğer bugün Türkiye'de hakkın, adaletin, ahlakın, medeniyetin temsilcisi bir iktidar söz konusuysa, bunun halkın ortaya koyduğu iradeden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'de insanların, birbirine düşürülmeye çalışıldığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Ama bu zokayı bu millet yutmadı. Birçok alanda bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar, fırsat bulduklarını zannettiler. Bugün Türkiye 3 bin dolardan, 11 bin dolara geldi kişi başına gelir seviyesi. Biz büyüdük, hep 'makus talihimizi yenemedik' diye bizi büyüttüler. Allah'ımıza şükürler olsun büyük milletimiz sayesinde, liderimiz sayesinde makus talihimizi yendik. Biz, Afrin'e gireriz dedik, dünya 'giremezsiniz' dedi. Eğer giremeseydik, makus talihimizi yenememiş olacaktık. Biz insansız hava aracımızı yapamasaydık, makus talihimizi yenememiş olacaktık."

Soylu, 24 Haziran'ın çok kritik bir seçim olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Her seçimde bunu söyleriz ama her seçimde doğru söyledik çünkü her seçim bizim için yeni bir boğum açmadır. Yeni bir düğümü kesmedir. Her seçimde bu millet bir şey kazandı. Şimdi attığı adımlardan daha yüksek bir adım atıyor bir daha geri dönmemek üzere. Bizim çektiklerimizi, bizden büyük nesillerin çektiklerini gençlerimiz bir daha çekmesin diye."

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini ve yeni sistemin ülkeyi güçlü yapacak bir sistem olduğunu dile getiren Soylu, "Biz doğru, hakkaniyetli, tertemiz bir yolun yolcularıyız. Bu kadar büyük felaketlerden nasıl kurtulduk? FETÖ'den, 17-25 Aralık'tan, 6-7 Ekim'den, 15 Temmuz hain darbe girişiminden... Muhakkak liderimizin cesareti ve feraseti sayesinde. Muhakkak milletimizin çıplak elleriyle yaptığı mücadele sayesinde." dedi.

"Avrupa, Amerika bizden haz etmiyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin büyük bir imtihandan geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin bu halinden çok rahatsız olanlar var. Hepsini tek tek biliyoruz. Avrupa, Amerika bizden haz etmiyor. Ama kimsenin bizden haz etmesini de beklemiyoruz. Biz güçlü, adaletli ve hakkaniyetli olmak zorundayız. Kendi değerlerimizden ayrılmamak zorundayız."dedi.

İçişleri Bakanlığı döneminde bir çok mesele ile uğraştığını, şehirlerin güvenliğinin de önemli olduğunu hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de milletimize kafa tutacak yapılar kalmadı artık, kalmayacak da. Şehirlerimizi güvenli hale getireceğiz. Uyuşturucunun olduğu mahallelere ciddi şekilde operasyon yapıyoruz. 2016'da 5 bin 500 kilogram eroin yakalandı bu ülkede. Şu anda sadece ilk 5 ayda 8 bin kilogram eroin yakalandı. Biz Afganistan'dan ve Pakistan'dan afyon ve eroin saldırısı altındayız. Avrupa'dan da kimyasal uyuşturucunun saldırısı altındayız. Buna karşı büyük bir mücadele sürdürüyoruz. Neredeyse 3 Haziran tarihi itibariyle 10 bin uyuşturucu satıcısı tutuklandı."

Soylu, buradaki ziyaretinin ardından sahur programı için Adıyamanlılar Derneği'ne gitti.

