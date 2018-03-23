Bakan Soylu, Mardinli çocuklarla kahvaltıda buluştu

Kahvaltının ardından konuşan İçişleri Bakanı Soylu, geçen yıl Eylül ayında başladıkları "Biz Anadoluyuz Projesi"nin birçok faydasının olduğunu söyledi.

Soylu, 21 kentten yaklaşık 50 bin çocuğun, en az 3 gün sürecek geziler yapmasını planladıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tunceli'den Afyonkarahisar'a gelen çocuklarla ilk adımı attıklarını dile getirdi.

21 bin 577 çocuk gezilere katıdı

Bugüne kadar toplam 21 bin 577 çocuğun bu gezilere katıldığını, 15 bin 509 katılımcının da ziyaretinin planlandığını anlatan Soylu, projede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Soylu, şöyle konuştu:

"Birileri dünyayı kötü bir yer yapacak adımlar atıyor. Bunu bilerek, isteyerek, 'gerçekten bu dünya daha kötü bir yer olsun' diye mi yapıyorlar, yoksa kendi menfaatlerini temin etmek için bilmeden mi yapıyorlar, emin değilim. Emin olduğum bir şey var, yapılanlar doğru işler değil. Dünyanın her köşesine silah sevk etmek, insanları çatıştırmak, terörü ve uyuşturucuyu desteklemek doğru bir şey değil. Oysa bu dünyanın her köşesi, zenginliklerle dolu. 'Gelecekte su savaşları olacak' diye kehanetler yapıyorlar. 'Enerji savaşları olacak' diye kehanetler ortaya koyuyorlar. Doğru, eğer böyle davranmaya devam edersek bunlar olabilecektir ama bu dünya mevcut haliyle bile herkese yetebilecek, herkese su verebilecek, herkesi mutlu edebilecek imkanlara sahiptir. Önemli olan açgözlü olmamaktır. Önemli olan, dünyaya hatırlanabilir, güzel izler bırakabilmektir."

"Hepimiz bu güzellikleri bize bırakılan miras gibi yarına taşımakla sorumluyuz"

Türkiye'nin herkesin imrendiği bir memleket olduğunu vurgulayan Soylu, "İstanbul'u, İzmir'i, serhat şehri Edirne'si ile Kars'ı bir başka güzel. Her yeri farklı güzel. Hepimiz bu güzellikleri aynen bize bırakılan miras gibi yarına taşımakla sorumluyuz. Büyük sorumluluklarımız var. Çok çalışmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara tablet dağıtıldı. Daha sonra Soylu ve çocuklar fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA