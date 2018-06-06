Bakan Soylu: ’Telefonlarımız dinleniyor’ sözü bir tiyatral gösteridir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP’lilerin bulanık suda balık avlamaya çalıştığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ’telefonlarımız dinleniyor’ sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değildir. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun, halkın içine çıkan namerttir. Bu çok ayıp ve yanlış bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki ’biz Türkiye’ye güvenmiyoruz yabancı turist ve yatırımcı gelmesin’ dedi. Yabancı turist ve yatırımcı gelmeyecek bu insanlar ne yiyecek taş mı yiyecek?Kapalıçarşı'nın duvarlarını mı yiyecekler? ’Bulanık suda acaba bu arada bir söz söylerim de birkaç kişinin kulağında bir kırıntı kalabilir mi?’ Bizim ülkemiz bütün meselelerini demokrasi ve hukuk içerisinde halletmektedir. Bunlara vatandaşımız itibar etmesin. Onlar şu anda 25 Haziran’ın mazeretlerini yukarıdan aşağı dizmeye çalışıyorlar. Bizim işimiz o değil. Bizim işimiz demokrasi ve hukuk çerçevesinde Türkiye’yi geleceğe taşımaktır."

"Kandil’dekiler yavaş yavaş tüymeye başladılar"

Kandil’e olası bir harekat ihtimalini de değerlendiren Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil artık Türkiye için uzak bir hedef değildir. Terörün kaynağı neredeyse biz onu kurutmakla mükellefiz. Biz bir şeyi biliyoruz. Kandil orada duruyorsa Diyarbakır’da insanlar özgür oy kullanmakta zorlanırlar. Biz bir tercih yaptık. İlk tercihimizi bir hamle ile karşı karşıya kaldığımız için Zeytin Dalı Operasyonu ile beraber Afrin’de gerçekleştirdik. Kandil bizim için zor bir mesele değil, sadece zamanlama meselesi. Türkiye’nin kabiliyeti bu konuda yüksektir, teknolojisi olağanüstüdür, Kandil konusunda etrafındaki ülkelerle ilişkisi de en üst düzeydedir. Türkiye bu konuda gereğini, kendi istediği zaman içerisinde gerçekleştirecektir. Siz biz rahatız ama Kandil’dekiler rahat rahat oradan tüymeye başladılar."

Kaynak: İHA