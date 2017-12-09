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Bakan Soylu: İran ve Türkiye'nin bölgemizin huzuru için bir araya gelmesi önemlidir

İçişleri Bakanı Soylu, İran'da mevkidaşı Fazli ile görüştü. Soylu, 'İran ve Türkiye'nin bölgemizin huzuru için bir araya gelmesi önemlidir' dedi.

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Bakan Soylu: İran ve Türkiyenin bölgemizin huzuru için bir araya gelmesi önemlidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İranlı Mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli, Tahran'da katıldıkları Karma Güvenlik Toplantısı sonrasında güvenlik, sınır kontrolü ve kaçakçılık ile mücadele konularında açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Büyük bir medeniyet havzasının iki önemli yapı taşı olan İran ve Türkiye'nin özellikle güvenlik konularında bir araya gelmesi ve adımlarını, yol haritalarını belirlemesi bölgemizin hem huzuru hem refahı hem de güvenliği ve asayişi için en önemli nokta olarak altı çizilmelidir." dedi.

Soylu, terörle mücadele, göç, sınır konuları, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlar gibi tüm meseleleri tek tek ele aldıklarını, bundan sonraki süreçte atacakları adımları belirlediklerini ifade etti.

İran İçişleri Bakanı Fazli ise önümüzdeki dönem Türkiye'de düzenlenecek olan Karma Güvenlik Toplantısı'nda terör ile mücadele, sınır güvenliği ile insan ve mal kaçakçılığı gibi sorunlar için bazı kararlar alacaklarını söyledi.

"Ortak meselelerimiz var. İki ülke güvenlik konusunda başarılar elde etmiş durumda." diyen Fazli, şunları kaydetti:

"İran, Türkiye ve diğer bölge devletlerinin de işbirliği ile DEAŞ'ı yendiğimiz gibi, yeni fitneleri de ortadan kaldıracağız. Biz ve Türkiye güvenlikli ortak sınırlar istiyoruz. İki ülke arasında kurulacak ileri düzeydeki ticari, siyasi ekonomik ve güvenlik ilişkileri tüm bölge için bir örnek oluşturabilir ve bölge barışı için altyapı hazırlayabilir."

Kaynak: AA 

Etiketler: iran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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