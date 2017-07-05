Bakan Soylu, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığındaki makamında yapılan görüşmede, ziyaretin her iki ülke için faydalı olacağını belirtti.

Tarihin çok önemli cümlelerle kaydedeceği bir dönemden geçildiğini anlatan Bakan Soylu, tarihini, değerlerini, insanlık aidiyetlerini kaybetmemiş ülkelerin döneme damga vuracağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Endonezya ve Türkiye'nin söz konusu değerlerin bayraktarlığını yaptığını vurguladı.

Marsudi ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun resmi ziyaret için bugün Türkiye'de olacağını anımsatarak, "Devlet başkanlarımız arasındaki yakın iş birliğinin güçlenmesinin ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi geliştireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu ve Marsudi'nin açıklamalarının ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

Görüşme öncesinde şeref defterini imzalayan Marsudi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce "Göçmen Arkadaşım" konulu resim yarışması çerçevesinde yapılan ve Bakanlık makam katındaki resimleri inceledi.

Resimler hakkında Marsudi'ye bilgi veren Soylu, yaşanan insanlık dışı olayların çocuklar tarafından anlatıldığını ve tarihin bir resimde özetlendiğini kaydetti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, resimlerin kendisini etkilediğini aktardı.