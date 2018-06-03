Bakan Soylu: Bu ülke yarınlarına umutla bakabilmenin vaktini yaşamakta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından Kağıthane Belediyesi Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen sahur programına katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, bugün ülkenin her tarafında herkesin hiç korkmadan kendi değerlerini yaşamasını ve yaşatmasını sağlayabilme kabiliyetini oluşturduğunu vurgulayarak, "Bakın bu ülkede yıllarca insanlar kıyafetleri sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremediler. Sadece bugün yaşadıklarımız yok Türkiye'de. Hala bunu kendine bir mesele olarak edinenler var. Bu ülke çok zor dönemlerden, çok zor zamanlardan geçti. Ama bugün Türkiye özgürlüklerini, herkesin kendini ifade edebilmesini, demokrasiyi ve bu ülke hep birlikte yarına umutla bakabilmenin vaktini yaşamaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin çok güçlü ve kuvvetli dinamiklere sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Soylu şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinden 2017 sonuna kadar, 1,5 yıl geçmeden Türkiye turist sayısını 26 milyondan 33 milyona çıkardı. Türkiye yüzde 7,3 büyüdü. Türkiye istihdamında çok büyük bir gedik vermedi. Türkiye sanayi ölçeğinde büyüdü. Türkiye savunma sanayini yüzde 65'lere getirdi, hedefini yüzde 85'lere koydu. Millilik ve yerlilik oranı. Dünyada hiçbir ülke darbe olduktan hemen sonra bu kadar rahat toparlayabilme fırsatına sahip olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil."

“Türkiye dünyanın en güvenli geçiş güzergahı”

Soylu, Türkiye'nin enerji konusunda dünyanın en önemli geçiş güzergahı olduğuna dikkati çekerek, "Biz iki enerji çanağının arasındayız. Birisi Hazar Havzası, birisi de Ortadoğu enerji havzası. Bizden daha güvenli bir ülke yok biliyor musunuz? Geçiremezler başka bir yerden. Yaklaşık 2050 yılında Almanya doğalgazının yüzde 90'ını yurt dışından alacak. İthal edecek yani. Nereden gelecek bu? Sadece Rusya hattından mı gelecek? Böyle bir şey mümkün değil. Türkiye bu anlamda dünyanın en güvenli geçiş güzergahı. Demokratik bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

“Demirtaş'ın omzuna tak o apoletleri, sana o yakışır”

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkındaki ifadelerine değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Şu çelişkiye bakar mısınız? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı çıkıyor, Zeytin Dalı Operasyonu'nda büyük bir kahramanlık ortaya koyan generalimize diyor ki 'Sen Cumhurbaşkanı'nın yemeğine gittin onu ayakta alkışladın veya oturarak alkışladın. Geleceğim 30 Ağustos'ta ilk seni emekli edeceğim, apoletlerini sökeceğim.' Öbür taraftan da diyor ki 'Demirtaş'ı serbest bırakalım.' Benim demin ona bir önerim oldu. O apoletleri sök ama adamsan ama şerefli bir adamsan Demirtaş'ın omzuna tak o apoletleri. Sana o yakışır."

“Kim bu sisteme karşıysa da onu tasfiye etmek istiyorlar”

Bakan Soylu, yıllarca köle ticareti yaparak, sömürgelerle birlikte ekonomilerini ayakta tutmaya çalışanların bugün aynı sistemi uygulamak istediklerini belirterek, "Kim bu sisteme karşıysa da onu tasfiye etmek istiyorlar. Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek istemelerinin sebebi bu." diye konuştu.

Bakan Soylu'ya, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Salih Çakır eşlik etti.

Program sonunda, Soylu'ya "61" numaralı İstanbul Gümüşhanespor forması hediye edildi.

Kaynak: AA