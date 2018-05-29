Bakan Soylu: 'Biz Anadoluyuz' projesi bir kardeşlik projesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Biz Anadoluyuz" projesinin iftar programında, "Bu proje sadece bir gezi, gözlem projesi değildir, geleceğe ait etki bırakabilecek bir kardeşlik projesidir. Bu ülkenin Doğu'suyla Batı'sı arasında bir duvar çekmek isteyen, bizi ayrıştırmayı, bizi birbirimizden koparmayı isteyen ve milleti bulunduğu yere hapsetmek isteyen, kendisine mecbur bırakmak isteyen bir zihniyete karşı verilmiş etkili ve güçlü bir cevaptır." dedi.

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilde 15 yaş altı 50 bin çocuğun ülkedeki farklı şehirleri ziyaret etmelerini sağlayarak, kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanan "Biz Anadoluyuz" projesinin Gaziosmanpaşa Stadındaki iftar programına katıldı.

Soylu, programda projenin önemini anlatırken, "Bu çocuklar çok yetenekliler. Kimisi okulda, kimisi sporda, kimisi enstrümanda yetenekli. Bu yetenekleri hep beraber açığa çıkarmamız lazım. Bunu sağlamak için ülkemizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar zenginlik olduğunu ve bu ülkenin hepimize yetecek kadar büyük olduğunu hepimizin görmesini gerektiren bir proje bu. Sadece Doğu'dan Batı'ya değil, Batı'dan Doğu'ya giden herkesin birbirini anlamasını, empatiyi en üst noktaya çıkarmasını sağlayan bir proje ve geleceğe de çok faydası var." ifadelerini kullandı.

"Bu proje bütün dünyaya bir mesajdır"

Soylu, "Bu proje herkese bir mesajdır, bütün dünyaya bir mesajdır. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bütün senelere yönelik bir mesajdır. Bu, çukura, bu çocuklarımızın okullarını yakanlara bir mesajdır, bu kütüphanelerimizi yakanlara bir mesajdır, bu ötekileştirmeyi hangi taraftan olursa olsun yapmaya çalışanlara bir mesajdır. Bu büyük mesaj aslında bizim özümüz. Özümüz bundan sonra daha başarılı bir şekilde devam etsin istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İftar sonrası katılımcılara kürsüden hitap eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu proje bir mutluluk projesidir, bir kardeşlik projesidir. Biz bu projede her şeyden önce çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Biz istedik ki ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan, bölgedeki birtakım karanlık anlayışlar yüzünden zor zamanlar yaşamış yavrularımız, evlatlarımız bu ülkenin gerçek güzelliklerini, zenginliğini, kültürünü, tarihini, medeniyetini görsünler. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu değil, ülkemizin diğer bölgelerindeki çocuklarımızla yıllardır bir terör perdesiyle örtülmeye çalışılan ama aslında tarih boyunca çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Mardin'i, Diyarbakır'ı, Bitlis'i, Şanlıurfa'yı ve oradaki diğer illerimizi görsünler."

"Bu proje sadece bir gezi, gözlem projesi değildir, geleceğe ait etki bırakabilecek bir kardeşlik projesidir. Bu ülkenin Doğu'suyla Batı'sı arasında bir duvar çekmek isteyen, bizi ayrıştırmayı, bizi birbirimizden koparmayı isteyen ve milleti bulunduğu yere hapsetmek isteyen, kendisine mecbur bırakmak isteyen bir zihniyete karşı verilmiş etkili ve güçlü bir cevaptır." diyen Soylu, 2017 Eylül'de başlatılan proje kapsamında hedeflenen öğrenci sayısına ulaştıklarını kaydetti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de iftara 45 şehirden bine yakın öğrencinin katıldığını, proje kapsamında bugüne kadar İstanbul'un 9 bin 500 öğrenciyi ve 600'ün üzerinde öğretmeni ağırladığını bildirdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da selamlama konuşması yaptı.

Projeye katılan iki kız öğrenci de kürsüde yaptıkları konuşmada, "Biz Anadoluyuz" mesajı verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu'ya öğrenciler tarafından üzerinde "Biz Anadoluyuz" yazılı tişört ile çiçek hediye edilirken, Vali Şahin ve Başkan Usta da Soylu'ya tablo ve vazo takdim etti.

Kaynak: AA