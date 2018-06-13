İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe söz konusudur." dedi.
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Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe var
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