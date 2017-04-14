Bakan Soylu açıkladı: PKK'nın elinde 11 yeni nesil füze var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

'PKK'nın elinde yeni nesil füzeler var'

Bakan Soylu, "Irak’ın kuzeyinde PKK’nın elinde 11 yeni nesil füze var. Nereden geliyor bunlar, PYD’den geliyor. PYD ile PYD aynı şey olduğu için oradaki savaş ortamında hangi yöntem varsa PKK/PYD’de de aynı yöntemi kullanıyor. Orası bir laboratuvar durumunda." diye konuştu.

'Uzun süredir aradığımız bir teröristi bulduk'

Batı illerinde uzun süredir aranılan bir teröristin bulunduğunu belirten Bakan Soylu, "Dün sınırlardan geçmek üzere olan 3 teröristi ele geçirdik. Terörün hatları var. İstanbul hat değil, varış noktası. Ankara, İzmir varış noktaları. Hatlara ve varış noktalarına yönelik tedbirler alıyoruz. Yol güvenlik uygılamaları, sınırda yaptıklarımız, baskı kurdukları köylerin kış boyunca taranması. Bütün bunlarla birlikte araç, personal gibi kabileyetlerimizi de yükseltiyoruz." dedi. İHA