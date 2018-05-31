Bakan Soylu: 5 ayda 33 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisince Araklı ilçesinde düzenlenen mitingde, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın selamını iletti.

Araklılıların ve Trabzon'un kendilerine her zaman güçlü destek verdiğini belirten Soylu, Trabzon’a yapılan yatırımlara değindi.

"33 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi"

Soylu, yıl başından 21 Mayıs’a kadar 481 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiklerini anlattı.

“Bunların bir de üst düzey de dedikleri elebaşları var. Bu listeden de bizim evlatlarımız hafta başından beri 4 tane daha aldılar. 2018 itibarıyla toplam 33 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Böyle bir şey yoktu, kırmızı listeden en üst terörist listesinden son 6 ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdik. Şaşkına çevirildiler ve yıl başından bugüne kadar sadece orada değil, bu uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya biz de onların canını yakıyoruz. 7 bin 698 tane uyuşturucu satıcısını yıl başından itibaren cezaevine gönderdik, tutukladık. Geçen sene de toplam 22 bin tanesini gönderdik, sayıyı birden cezaevinde 60 bin uyuşturucu satıcısına çıkardık.”

"Teröristlere nefes aldırmadık"

Teröristlere nefes aldırmadıklarına dikkati çeken Soylu, "Ne PKK’sına, ne DHKP-C’sine, ne DEAŞ’ına ne FETÖ’cüsüne nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin güvenliği için bekçiler alıyoruz, polis teşkilatımızı, jandarmamızı, sahil güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Hiçbir eksik bırakmıyoruz. Uçaksa uçak, helikopterse helikopter, yeni personelse yeni personel, hiçbir noktada en küçük bir boşluk bırakmıyoruz. “ diye konuştu.

"Atak helikopteri de kendimiz üretiyoruz"

Dün 6 silahlı insansız hava aracının da teslim alındığını dile getiren Soylu, "Bunlar yerli, milli, Türk evlatlarımızın ürettiği. Geçen ay yine 3 Atak helikopter aldık, Atak helikopteri de kendimiz üretiyoruz." dedi.

Kaynak: AA