Bakan Selçuk'tan öğretmenlere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere bir mektup yazdı, e-posta yoluyla iletti.

Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığını söyledi.

"Birçok kurumda görev yaptım"

Bakan Selçuk, okulu, öğretmenler odasını bilen ve o günleri daima hatırlayan biri olarak öğretmenleri en kalbi duygularla selamladığını sözlerine ekledi.

"Meslek hayatına öğretmen olarak başladım. Daha sonra akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde, kurumlarda görev yaptım. Ömrüm okullarda, eğitim ortamlarında geçti, bazı öğretmen arkadaşlarla birçok çalışmada aynı havayı teneffüs ettik, aynı mekanları paylaştık."

"En önemli güvencem siz değerli meslektaşlarım"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlere bu sözlerle güvence verdi, duygularını paylaştı.

"Sizlerin neler hissettiğinin, neler düşündüğünün farkındayım. Şimdi, Milli Eğitim Bakanlığının koridorlarında benim şahsımda temsil edildiğinizi; aklımda, düşüncemde, gönlümde, duygularımda hissiyatınızın taşındığını bilmenizi isterim. Samimiyetle ifade etmek isterim ki görevimi ifa ederken en önemli güvencem siz değerli meslektaşlarım olacaktır. Başarılı olacaksam bu, sizlerin sayesinde, desteği, duası ve katkılarıyla olacaktır."

"Her öğretmen arkadaşım gurur duymalı"

Bakan Selçuk, kişilere atfedilen değerin insanlara duyulan saygıyla, çalıştıkları kuruma verilen değer ve saygıyla doğru orantılı olduğundan bahsetti.

"Bu itibarla her bir öğretmen arkadaşımın, Milli Eğitim Bakanlığının değerli bir mensubu ve Bakanlığımızın saygın bir bireyi olmakla gurur duymasını istiyorum. Yine Bakanlığımızın yaptığı her güzel işi ve gerçekleştirdiği her anlamlı faaliyeti; öğretmenlerimizin 'Bunu benim Bakanlığım yaptı' diye sahiplenmesini ve benimsemesini istiyorum."

"Emeklerinizin, sıkıntılarınızın farkındayız"

Selçuk, eğitime dair her şeyin, çocukların hukukunu koruma ve onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlama amacıyla inşa edildiğini anlattı.

"Sevgili öğretmenlerime şu hususu ifade etmek istiyorum; Sizler bizim için çok değerlisiniz. Çünkü bugünü ve geleceği sizler yeşertiyorsunuz. Verdiğiniz emeğin, çektiğiniz sıkıntıların farkındayız. Bu meşakkatli görevi ifa ederken karşımıza çıkan engelleri el birliği ile aşma gayreti içinde olacağız."

"Ülke ve çocuklar için birlikte başaracağız"

Öğretmenliğin sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek olmadığını söyleyen Selçuk, daha ziyade öğretmenin olgunlaşma yolculuğu olduğunu söyledi.

"Büyük ve fedakar MEB ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. İyiye, güzele ve hakikate dair ne varsa ülkemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır."

"Cumhuriyetin kurucusu Başöğretmen Atatürk..."

Ziya Selçuk, tüm öğretmenlere sağlıklı, huzur dolu bir ömür, güzel bir gelecek ve yaptıkları özverili çalışmalarda başarılar diledi.

Selçuk, başta Cumhuriyetin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitleri, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yaparken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA