Bakan Sarıeroğlu'ndan bayram ziyareti trafiği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Hastanesi, Kumrular Çevik Kuvvet noktası ve Kurtuluş İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, çalışan personelin bayramını kutladı.

Sarıeroğlu, ilk olarak Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Hastanesinde çalışanlar ve hastalarla bayramlaşarak, onlarla sohbet etti. Sarıeroğlu, yeni doğum yapan bir anneyi de ziyaret ederek, bebeğine altın taktı.

Ardından, Çankaya ilçesindeki bir taksi durağında taksicilerin ve vatandaşların bayramını kutlayan Sarıeroğlu, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İtfaiye erleriyle bayramlaşan Sarıeroğlu, burada Ankara'daki tek kadın acil müdahale çalışanı Sultan Aktaş ile tanıştı.

Sarıeroğlu, "Her alanda kadın çalışan sayısını arttıracağız. Özellikle bazı alanlar erkek ve kadın mesleği diye ayrılmış durumda. Ama kadınların da yapamayacağı hiçbir şey yok. Aslanın dişisi erkeği olmaz biliyorsunuz. Burada da böyle aslanlar gibi kadın itfaiyecimiz var. Çok hoşuma gitti, çok memnun oldum." diye konuştu.

Buradan Kumrular Caddesi'ndeki Çevik Kuvvet noktasına geçen Sarıeroğlu, nöbet tutan polislerle bir araya geldi. Emniyet mensupları ile bayramlaşan Sarıeroğlu, tatil ve bayram demeden görev yapanlara ziyaretlerde bulunduğunu anlattı.

Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Çalışma Bakanı, üretim yapan her kesimin bakanıdır. İki sene boyunca zorlu günler geçirdik Ankara'da. Bu anlamda ne kadar özveriyle çalıştığınızı çok yakından bilen bir ablanızım. O yüzden özel olarak buraya gelmek istedim. Gerçekten vatanımız için çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Zor günler geçirdik ama uzun süredir de huzur ve güven ortamını hep birlikte hissediyoruz. Bu da sizlerin titiz, yoğun ve kendinizi ortaya koyarak yaptığınız çalışmalar sayesinde oluyor."

Sarıeoğlu, daha sonra çevik kuvvet polisleri ve gazetecilerle toplu fotoğraf çektirdi.