Bakan Sarıeroğlu'dan şehit ailelerine ve gazilere ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un ailesi ile bazı şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulundu.

Sarıeroğlu, Adana'da bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"nın ardından, kentteki bazı şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti, ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bakan Sarıeroğlu, ilk olarak Belediyeevleri Mahallesi'nde yaşayan ve 1987 yılında Ankara'da gazi olan piyade onbaşı Ahmet Öztaş'ı ziyaret etti.

Daha sonra Sarıeroğlu, aynı mahallede FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un ailesine ziyarette bulundu.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otobanı Sarıçam mevkisinde 8 Haziran 2016'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Çukurova Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 11 Haziran'da şehit düşen Nihat Şener'in ailesini de ziyaret eden Sarıeroğlu, ardından AK Parti İl Teşkilatına gelerek partisinin il başkanı Fikret Yeni ve partililerle basına kapalı toplantı yaptı.