  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Bakan Sarıeroğlu: Kamuda taşeron istihdamı konusunda çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kamuda taşeron istihdamına ilişkin, konunun yıl sonuna kadar bitmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

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Bakan Sarıeroğlu: Kamuda taşeron istihdamı konusunda çalışıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamuda taşeron istihdamı ile ilgili olarak bir kez daha yıl sonunu işaret etti.

Jülide Sarıeroğlu, ilk günden beri konuya ilişkin yaklaşımlarının şeffaf olduğunu, konunun yılsonuna kadar bitmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geldiğimiz aşamada inşallah kamudaki istihdamla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Yılsonuna kadar şu anda sayın başbakanımızla ilgili mekanizmalarla bu konuların sunumlarını yapma aşamasına geldik. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşıp konu ile ilgili çok hızlı bir biçimde yol almaya çalışacağız. Yapılabilecek en iyi çalışmayı hayata geçirmiş olacağız diye inanıyorum.
 

Etiketler: Jülide Sarıeroğlu, Taşeron işçi, taşeron istihdamı
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