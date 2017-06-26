  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Bakan Özlü'den 'teknoloji geliştirme bölgesi' açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2023 hedeflerine doğru ilerleyen Türkiye'de, her ilde en az bir teknoloji geliştirme bölgesi kurulması için çalıştıklarını bildirdi.

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Bakan Özlüden teknoloji geliştirme bölgesi açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) sayısının 66'ya ulaştığını bildirerek, "Teknoloji geliştirme bölgelerinde, 4 bin 510 firma bulunuyor ve buralarda 46 bin 314 kişiye istihdam sağlanıyor." dedi.

Bakan Özlü, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin, 2001 yılında yürürlüğe giren "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu" ile kurulmaya başlandığını hatırlatan Özlü, "Teknoloji geliştirme bölgeleri ile teknolojik bilgi üretmeyi ve ticarileştirmeyi, verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek yenilikler geliştirmeyi, ürün-üretim yöntemlerinde kalite ve standardı yükseltmeyi, araştırmacılara iş imkanları sağlamayı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni-ileri teknolojilere uyum sağlamasını, ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılmasıyla sanayinin rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Hedef: Her ile en az 1 teknoloji geliştirme bölgesi kurmak"

Sanayiciyi, araştırmacıyı ve üniversiteleri buluşturarak yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak teknoloji geliştirme bölgeleri sayısının, 66'ya ulaştığını kaydeden Özlü, 2023 hedeflerine doğru ilerleyen yeni Türkiye'de, her ilde en az bir teknoloji geliştirme bölgesi kurulması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Var olan teknoloji geliştirme bölgelerinin de daha işlevsel hale getirilmesi için gayret ettiklerini dile getiren Özlü, söz konusu bölgeleri ekonomik büyüklükleri, teknoloji tabanı, istihdama katkısı, üniversite-sanayi işbirliği, fikri mülkiyet hakları ve ihracatları gibi değişkenler yönünden incelediklerini ve performanslarını ölçtüklerini aktardı.

Özlü, Türkiye'nin teknolojideki atılımının giderek hızlandığının altını çizerek, "Kuruluşu gerçekleşen 66 teknoloji geliştirme bölgemizde, 75'i yabancı olmak üzere toplam 4 bin 510 firma bulunuyor ve buralarda 46 bin 314 kişiye istihdam sağlanıyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde istihdam edilenlerin 37 bin 439'u Ar-Ge, 2 bin 588'i destek ve 6 bin 287'si de kapsam dışı personel olarak görevlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler: bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji geliştirme bölgesi, istihdam
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