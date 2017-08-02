Bakan Özlü ve Arslan karayolları ekipleriyle yemek yedi

Yol, köprü inşaatları ile Akçakoca liman alanında incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Özlü ve Bakan Arslan, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tünel geçişinde bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliğini ziyaret etti.

İşçilerle sohbet ederek şeflikte incelemelerde bulunan Özlü ve Arslan, bakımda olan Bolu Dağı Ankara istikameti tünel geçişinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşçiler ile yemek yiyen Özlü ve Arslan, daha sonra Düzce Valiliğine geçerek kentte yapımı devam eden yol ve köprüler hakkında Vali Zülkif Dağlı'dan bilgi aldı.