Bakan Özlü: 'Türkiye'nin Otomobili' daha kaliteli ve ucuz olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin yol haritasını anlattı.

Projenin yeni süreçte "yerli otomobil"in ötesinde, "Türkiye'nin Otomobili" olarak tanımlandığına işaret eden Özlü, 2017'de otomotiv sanayisi toplam ihracatının 28 milyar dolar olmasının beklendiğini, katma değerin Türkiye'de kurulan şirketlerce oluşturulduğunu ve bu sebeple de yerli-yabancı ayrımı yapılmadığını söyledi.

Özlü, şu anda Türkiye'de bin kişiye yaklaşık 200, Avrupa'da 600, ABD'de 800 otomobil düştüğüne işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de 1,5 trilyon dolarlık sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar büyüklükteki bir sektörde, marka yapmamayı düşünmek çok yanlış olur. 'Otomobille bizim ne işimiz var? Biz yapmamalıyız.' diyenlerin özgüven eksikliği olduğunu düşünürüm." diye konuştu.

"Türkiye'nin Otomobili Projesi"nde ortak girişim grubunda görev dağılımı söz konusu olmadığını ve sorumluluğun ortak yüklenildiğini vurgulayan Özlü, "Türkiye'nin Otomobili aslında dünyanın otomobili olacak. Bunu küresel bir proje olarak görüyoruz ve küresel başarı hedefliyoruz." dedi.

"Otomobilin yakıt türünü ortak girişim grubu seçecek"

Özlü, gelecek 10 yılda içten yanmalı motorların piyasadan çekilmesinin beklendiğini, bu sebeple dünyada trendlerin sıfıra yakın karbon emisyonu, yüksek tork gücü, sürüş yeteneği ve enerji tasarrufuyla elektrikli otomobilden yana olduğunu söyledi.

Başta ABD, Çin ve Avrupa'daki büyük şirketlerin tercihlerinin de elektrikli motor yönünde olduğuna dikkati çeken Özlü, Türkiye'nin de bu teknolojik trendin gerisinde kalamayacağını ancak bu konudaki tercihi ortak girişim grubunun yapacağını vurguladı. Bakan Özlü, devlet olarak görevlerinin, ortak girişim grubunun önünü açmak ve terzi usulü destek sunmak olduğunu dile getirdi.

"Türkiye ile özdeşleşecek bir marka geliştirilecek"

Özlü, hedef pazarların Kuzey Afrika ve Ortadoğu olabileceğini, ülkelerin ise mali analiz çalışmaları kapsamında belirleneceğini anlattı.

Otomotiv dünyasında rakipler nedeniyle serbest rakamlarla fiyatlandırma yapmanın mümkün olmadığına işaret eden Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin yakıt türü, segmenti ve fiyatıyla dünyada rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var onları değerlendireceğiz. Satamadığımız arabayı yapmayız, satacağımız arabayı yapacağız. Şundan emin olun, Türkiye'nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddialıyız, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA