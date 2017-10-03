Bakan Özlü: Türkiye teknolojideki atılımını hızlandırıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2002 yılında 5 olan teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının, Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulumunun ilan edilmesinin ardından 68'e ulaştığını belirterek, "Türkiye, teknolojideki atılımını hızlandırıyor. Ülke genelindeki 68 teknoloji geliştirme bölgesinden 55'inde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülürken, 13'ünde ise yapılaşma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Bakan Özlü, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında 2001'den itibaren bu konudaki faaliyetlerin başladığını hatırlatan Özlü, sürdürülen çalışmalar neticesinde söz konusu bölgelerin hızla arttığını söyledi.

Özlü, 2002 yılında 5 olan teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının, Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulumunun Resmi Gazete'de ilan edilmesinin ardından 68'e ulaştığına dikkati çekerek, "Türkiye, teknolojideki atılımını hızlandırıyor. Ülke genelindeki 68 teknoloji geliştirme bölgesinden 55'inde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülürken, 13'ünde ise yapılaşma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

"Zonguldak'a 500 Ar-Ge personeli"

Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin, Merkez ilçesinde 3 bin 334 metrekare alana kurulduğunu belirten Özlü, bölgenin kurucu heyetinde Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak İl Özel İdaresi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ile Alatlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın yer aldığını anlattı.

Özlü, söz konusu bölgede sanayi kuruluşları ve kurumların iş birliğiyle kurulacak teknoparkta; seramik endüstrisi ve teknolojileri, metal (demir-çelik) endüstrisi ve teknolojileri, gıda teknolojileri, polimerik ve kauçuk malzeme teknolojileri ile makine teknolojileri başta olmak üzere ülke ithalatında büyük hacim tutan teknolojiler geliştiren girişimcilere yer verileceğini dile getirdi.

Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin faaliyete geçmesinden sonraki 10 yıl içinde, 500 Ar-Ge personelinin istihdam edilebileceğine işaret eden Özlü, 10 yılın sonunda 500 milyon liralık ithalatın önüne geçecek bir altyapı ve 100 milyon liralık ihracata imkan verecek bir katma değer üretilebileceğini öngördüklerini vurguladı.

"Karabük'e 30 yerli girişimci"

Özlü, Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin de Merkez ilçesinde 15 bin 23 metrekare alana kurulacağına değinerek, bölgenin kurucu heyetinde Karabük Üniversitesi, Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Kardemir Karabük Demir Çelik San ve Tic AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının bulunduğunu aktardı.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ilk etapta 4'ü büyük ölçekli, 8'i orta ölçekli ve 18'i küçük ölçekli olmak üzere toplam 30 yerli girişimcinin yer almasını planladıklarını kaydeden Özlü, gelecek süreçte ise bölgenin çok uluslu girişimcilere de açılacağını söyledi.

Özlü, söz konusu bölgenin faaliyete geçmesinin ardından 150 Ar-Ge personelinin istihdam edileceğini kaydederek, bölgede yer alacak girişimcilerce 5 yıl sonunda 210 Ar-Ge ve 100 tasarım projesinin de hayat bulmasını beklediklerini dile getirdi.