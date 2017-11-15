  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.888
    EURO 4.605
  • BIST 109662.53
    ALTIN 160.68
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Özlü: Türkiye bir dünya otomobili yapacak

Bakan Özlü: Türkiye bir dünya otomobili yapacak

Yerli otomobile ilişkin bilgiler veren Bakan Özlü, ilk aşamada büyük bir şirketin kurulacağını ve prototipin oluşturulacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Özlü: Türkiye bir dünya otomobili yapacak

Yerli otomobil üretecek firmalar belirlendi, sıra üretim ve satış sürecine geldi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin otomobiline ilişkin detayları anlattı.

Ortak bir şirket kurulacak

İşi üstlenen firmalar tek bir çatı altında güçlerini birleştirerek Türkiye'nin otomobilini yapacak.

Bakan Özlü, "Görev dağılımı diye bir şey söz konusu değil. Ortak bir şirket kurulacak. Bir büyük şirket oluşturulacak ve bu şirket yerli marka otomobilin, Türkiye'nin otomobilinin bütün tasarımdan üretime, satışa kadar bütün işlerini üstlenecek." dedi.

- İlk aşamada şirket kurulacak, tasarım ve ilk prototip ortaya çıkacak.

- Siparişler alındıktan sonra otomobilin üretimine geçilecek.

- Satış yerleri belirlenerek, servis - bakım sistemi kurulacak.

Hybrid mi, elektrikli mi olacak?

Faruk Özlü, yerli otomobilin Hybrid mi yoksa tamamen elektrikli mi olacağına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu kararı biz ortak girişim grubuna bırakıyoruz. Onlara bir empozemiz yok. Hani hybrid olsun, elektrikli olsun ama şu bir gerçek ki bütün dünya elektrikliye doğru gidiyor."

İsmi prototipten sonra belirlenecek

Yerli otomobilin ismi ise, prototip ortaya çıktıktan sonra belirlenecek.

TRT HABER
 

Etiketler: yerli otomobil, türkiye'nin otomobili, prototip, Faruk Özlü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER