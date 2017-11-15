Bakan Özlü: Türkiye bir dünya otomobili yapacak

Yerli otomobil üretecek firmalar belirlendi, sıra üretim ve satış sürecine geldi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin otomobiline ilişkin detayları anlattı.

Ortak bir şirket kurulacak

İşi üstlenen firmalar tek bir çatı altında güçlerini birleştirerek Türkiye'nin otomobilini yapacak.

Bakan Özlü, "Görev dağılımı diye bir şey söz konusu değil. Ortak bir şirket kurulacak. Bir büyük şirket oluşturulacak ve bu şirket yerli marka otomobilin, Türkiye'nin otomobilinin bütün tasarımdan üretime, satışa kadar bütün işlerini üstlenecek." dedi.

- İlk aşamada şirket kurulacak, tasarım ve ilk prototip ortaya çıkacak.

- Siparişler alındıktan sonra otomobilin üretimine geçilecek.

- Satış yerleri belirlenerek, servis - bakım sistemi kurulacak.

Hybrid mi, elektrikli mi olacak?

Faruk Özlü, yerli otomobilin Hybrid mi yoksa tamamen elektrikli mi olacağına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu kararı biz ortak girişim grubuna bırakıyoruz. Onlara bir empozemiz yok. Hani hybrid olsun, elektrikli olsun ama şu bir gerçek ki bütün dünya elektrikliye doğru gidiyor."

İsmi prototipten sonra belirlenecek

Yerli otomobilin ismi ise, prototip ortaya çıktıktan sonra belirlenecek.

TRT HABER

