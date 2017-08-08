Bakan Özlü sanayi üretimi endeksi verilerini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretimi endeksi verilerine ilişkin, "Gelen veriler ülke büyümesinin ikinci çeyrekte de hızlanarak devam ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Özlü, yazılı açıklamasında haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttığını belirten Özlü, arındırılmamış endeksin ise yıllık bazda yüzde 3,6 düştüğünü kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerilediğine işaret eden Özlü, sanayi üretimindeki hızlı artışın haziran ayında da sürdüğünü, böylelikle ikinci çeyrekte sanayi üretiminin 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 arttığını bildirdi.

Özlü, sanayi üretimindeki artışın ülkenin büyümesinin en önemli göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Gelen bu veriler ülke büyümesinin ikinci çeyrekte de hızlanarak devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi üretimindeki güçlü artışın ihracat pazarları ve yurt içi talepteki artıştan kaynaklandığının altını çizen Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Dış ticaret pazarlarımız istikrarlı bir şekilde toparlanmaktadır. Avrupa Birliği son 5 yılın en hızlı büyümesini yaşıyor. Bu bölgeler hem sanayi ürünlerinin kalitesi hem de Türkiye'nin lojistik avantajı nedeniyle toparlanma dönemlerinde Türk mallarını tercih etmektedir. İlk 7 ayda Türkiye'nin ihracatı miktar olarak yüzde 12,4 arttı. Ayrıca, gelişmiş ülkelerdeki toparlanma sattığımız ürünlerin nicelik açısından olduğu kadar nitelik açısından da gelişmesine, daha katma değerli ürünler satmamıza yardımcı olmaktadır."

Özlü, KOSGEB kredileri ve Kredi Garanti Fonu desteğiyle yurt içinde ikinci çeyrekte talep ve yatırım koşullarının iyileştiğini belirterek, bu durumun sanayi üretiminin artmasına da katkı sağladığını kaydetti.

Vergi teşvikleri ve turizm verilerindeki göreceli iyileşmenin de tüketim talebini ve üretimi artırdığına işaret eden Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke büyümesindeki bu artış hem iç ve dış talebin yüksek seyretmesi hem de baz etkisinin getireceği olumlu katkıyla üçüncü çeyrekte de artarak devam edecektir. Yıl sonunda bu yılki Orta Vadeli Program öngörüsünden daha hızlı bir büyüme göreceğiz. Türkiye ciddi sanayi potansiyeli olan ve sanayi öncülüğünde büyüyen bir ülkedir. Bu büyümeyi desteklemek amacıyla sanayi yatırımlarını fikir aşamasından üretime geçinceye kadar birçok alanda destekliyoruz. Geçtiğimiz ay yasalaşan üretim reform paketi bunun en önemli örneklerindendir. Üretim reform paketinin uygulanması için ikincil mevzuatlarda son aşamaya geldik. Burada getirdiğimiz yeniliklerin uygulamaya alınmasıyla sanayi üretiminde uzun vadeli bir artış göreceğiz."