  • 09 NISAN 2017, PAZAR

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Bakan Özlü, huzurevi sakinleriyle kahvaltıda buluştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sabah kahvaltısını huzurevi sakinleriyle yaptı.

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Bakan Özlü, huzurevi sakinleriyle kahvaltıda buluştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sabah kahvaltısını huzurevi sakinleriyle yaptı.

Açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Düzce'de bulunan Bakan Özlü, kalıcı konutlar bölgesindeki Hilmi Çilingir Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek sorunlarını dinleyen Özlü, burada yaşlılarla kahvaltı yaptı.

Kahvaltının ardından toplantı salonunda yaşlılarla çay içen Bakan Özlü, daha sonra huzurevinden ayrıldı.

Programda Özlü'ye AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililer de eşlik etti. 

Etiketler: bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, düzce, huzurevi
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