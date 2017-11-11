Bakan Özlü: Emniyetin görüntü alabileceği bir limit getireceğiz

'Cam filminde Emniyet'in görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman’da gazetecilerin cam filmi yasağı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bakanlık olarak görüşlerinin, Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yana olduğunu söyleyen Özlü, “Ama can güvenliği söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz” dedi.

Bakan Özlü, şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve bizim Bakanlığın uzmanları bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız, müştereken karar vereceğiz.''

TRT HABER

