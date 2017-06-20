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Buradasınız : » » Bakan Özhaseki'den 'Kadir Gecesi' açıklaması

Bakan Özhaseki'den 'Kadir Gecesi' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kadir Gecesi'nin "ilahi lütufların kalplere güneş gibi doğduğu kutlu bir zaman dilimi" olduğunu belirtti.

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Bakan Özhasekiden Kadir Gecesi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında ramazan ayının sonuna gelindiğini belirterek, bu ayın Kadir Gecesi gibi bir anı da barındırdığı için özel olduğunu vurguladı.

Özhaseki, "Bu gece ilahi lütufların kalplere bir güneş gibi doğduğu kutlu bir zaman dilimidir. Bize düşen vazife ise bu manevi esintiden ibadet ederek faydalanmaktır." ifadesini kullandı.

Kadir Gecesi'nde eller semadayken gözyaşı döken, mazlum ve mahzun kişilere de dualarda yer verilmesi gerektiğine işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ülkemiz, İslam alemi ve dünyamız adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cenabı Hakk tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kadir gecesi
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