Bakan Özhaseki, demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve liderliği ile sizlerin de o vefakar, cefakar tavrıyla bizler kazandık. Sadece Türk milleti değil etrafımızda ki mazlum coğrafyada kazandı." dedi.

Bakan Özhaseki, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti.

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan sonra meydanları dolduran en büyük kentin Kayseri olduğunu söyledi.

FETÖ'cülerin iki yüzlü bir tavırla herkesi kandırdığını belirten Özhaseki, "Bir yıl önce şizofren manyak bir adamın arkasına takılan binlerce güruh bu millete karşı bir darbe yapmaya kalkıştı. 40 yıl boyunca gizli bir takiye içerisinde iki yüzlü bir tavırla hepimizi kandırdılar. Bize dönük suratlarında hizmet ehli olmak, hoşgörü, diyalog ve bu millete hizmet vardı ama 15 Temmuz'daki bu hain kalkışmanın arkasından şu geçen bir yıl içerisinde çok net olarak şunu gördük. Bunlarda yalan, takiye, insan kandırma, kumpas, kul hakkı var. Bunlarda Allah'tan korkma yok. Lanet bir grup bunlar." diye konuştu.

FETÖ'cülerin kanun önünde hesap verdiğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"İmtihan sorularını çaldılar mı? Evet. Şimdi bütün itiraflarda ortaya çıkıyor. Fakir fukaranın imtihana giren bir sürü evladının hakkını böyle yediler. Hani Müslüman'dınız? Müslüman çalar mı? Hani Müslüman'dınız? Kumpaslar kurdular mı? Kurdular. Peki Müslüman birisinin özeline girerek evini yuvasını yıkar mı? Bunlar yıktılar. Bunlar senelerce bu hainliklerini sakladı ve 15 Temmuz'da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Aslında o sırıtkan yüzleriyle yaklaşanların ne kadar vahşi olduklarını gördük. Meclisi bombaladılar, Beştepe'deki külliyeyi bombaladılar, meydanlarda toplanan insanlara kurşunlar sıktılar, tanklarla insanları ezmeye çalıştılar. 249 şehidimiz, 2 bin 193 de gazimiz var. Geçen sene burada yaptığımız konuşmalarda Allah şahit olsun ki bunlardan hesap soracağız demiştik. Eğer bunlardan hesap sormazsak hem Cenabıhak hem sizler de bizden hesap sorun diye bu meydanlarda konuşmalar yapmıştık. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Allah'a hamdolsun ki bunlardan hesap sorduk. Kanun önünde hesap veriyor. Kurtulamayacaklar."