Bakan Özhaseki: Böyle bir terör örgütü yurt dışı destekli olmadan ayakta kalamaz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseri" programı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na millet olarak destek verdiklerini söyledi.

Ülkede 40 yıldır süren bir PKK belası olduğunu aktaran Özhaseki, 40 yıldır devlet olarak uğraşılan bu noktada, yurt içerisinde çok önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi.

"Ülkede PKK terör örgütünün kökü kazındı adeta. Ufak tefek kalıntılarda temizlenecek zaten. Ama bunun yurt dışından destekli olmadığını da söyleyemeyiz. Herkes biliyor ki böyle bir terör örgütü yurt dışı destekli olmadan ayakta kalamaz." diyen Özhaseki, "Gerek yurt dışında bir toprak parçasında gerekse her türlü maddi olarak ve lojistik olarak desteklenmeden bir terör örgütünün yıllarca bu işleri ortaya koyabilmesi mümkün değil. Sıra, şimdi yurt dışında bunların kökünü kazımaya geldi. Aslında onlara destek veren ülkelerde biraz hizaya geldiler. Onlar zannediyorlardı ki biz bu işi yapamayız. Onlar zannediyorlardı ki içeride birtakım terör örgütlerini biraz daha azdırırız, Türkiye kendi iç meselelerine yönelir, içeride bunalır, içeriye döner ve yurt dışına asla bakmaz. Biz de istediğimizi yaparız ve o coğrafyada istediğimizi yaptığımız gibi yeni haritalar da çizeriz. Böyle zannediyorlardı. Şimdi yanıldıklarını bir kez daha gördüler. Allah'a Hamd olsun biz millet olarak bu konuda tavrımızı ortaya koyduk." dedi.

Devlet olarak gerekeni yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, hükümet olarak da çok ciddi kararlar aldıklarını dile getirdi.

Bu kararlar neticesi yurt dışında bunların kökünün kazındığını, kısa sürede 'biter' diye ümit ettiklerini aktaran Özhaseki, kimsenin topraklarında da gözleri olmadığını söyledi.

"Bunların kökünü kazımak zorundayız"

Özhaseki, bunu defalarca söylediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Vahşi bir örgüt var. Bu örgüt dünyanın hiçbir yerinde af edersiniz insanların kötülediği yamyam Afrika kabilelerinde bile kalmadı ama bizde ne yazık ki var. İşte bunların kökünü kazımak zorundayız. 40 yıl boyunca devlet bunlara iyilikle muamele etti, kötülükle muamele etti. Yumuşak davrandı, sert davrandı. Devlet aklıyla bunlara karşı bir mücadele verildi ama gelinen noktada bunlar yoldan çıkmış, başkalarının uşağı olmuş, kendi ideolojisine ters adamların bile parasını alarak maşalık yapacak derecede satılmış hainlerdir. Bu hainlerin kökünü kazımaktan başka çaremiz kalmadı. Bunu yapıyoruz. Temizleyeceğiz. Biz kendi güvenliğimizi sağlama alacağız. Bir daha bize bombalar atılmayacak, suikastçiler gelmeyecek, canlı bombalar gönderemeyecekler. İnşallah millet olarak da rahat edeceğiz. Bu konuda herkesin desteğine, duasına ihtiyacımız var. Son aşamaya geldik. Bunun ötesinde yapılacak işlerde daha sonra yapılacak toplantılarla belirlenir. O zaman da devlet refleksi ne gerekiyorsa yaparız. Bundan da kimsenin endişesi olmasın."

Kaynak: AA