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Buradasınız : » » Bakan Osman Aşkın Bak'tan Ayşegül Pehlivanlar'a tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Ayşegül Pehlivanlar'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar'ı tebrik etti.

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Bakan Osman Aşkın Baktan Ayşegül Pehlivanlara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar'ı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcunun kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde İranlı Sareh Javanmardi ve Macar Krisztina David'i geride bırakarak altın madalyanın sahibi olduğunu belirterek, "Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen 2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek yeni bir dünya rekoruna imza atan milli sporcumuzu kutluyorum. Ülkemizin böyle büyük rekorlarla anılması sadece bizim değil, milyonlarca vatandaşımızın göğsünü kabartan bir olay. Ayşegül'ü ve bu rekora imza atmasında emeği geçen, destek olan herkesi tüm kalbimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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