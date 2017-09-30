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Buradasınız : » » Bakan Kurtulmuş'un Aşure Günü mesajı

Bakan Kurtulmuş'un Aşure Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Aşure Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bakan Kurtulmuşun Aşure Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bugün matem günüdür. Matem hepimizindir, acı tüm benliğimizin derinliklerindedir. Matemimiz çekilen zulmü hatırlamak, o zulmün yeryüzünde egemenliğini önlemek amacını canlı tutmak içindir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Aşure Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aşure Günü'nün tarihe büyük harflerle not düşülen birçok olayın yıl dönümüne rastlaması nedeniyle önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Aşure Günü'nün her daim birlik ve huzuru temsil ettiğini, pişirilen çorbaların anmak, kurulan sofraların da paylaşmak için olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin’in ve beraberindekilerin katledilmesi Kerbela’da bugüne denk gelmektedir. Bugün matem günüdür. Matem hepimizindir, acı tüm benliğimizin derinliklerindedir. Matemimiz çekilen zulmü hatırlamak, o zulmün yeryüzünde egemenliğini önlemek amacını canlı tutmak içindir."

Kerbela’da uğruna şehit düşülen değerleri yüceltmek için zulme karşı birleşmiş, hatalarıyla yüzleşmiş, özüne yaraşır bir İslam aleminin yeniden nefes alması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Aşure Günü’nün maneviyatının tüm Müslüman coğrafyasındaki huzur ve barışı güçlendirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ettiğini, başta Hazreti Hüseyin olmak üzere Kerbela şehitlerini rahmetle andığını belirtti.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aşure günü
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