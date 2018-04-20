Bakan Kurtulmuş'tan Çin'deki Müslümanlara Türkiye'de eğitim önerisi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanghay’ın asırlık Şiaotaoyüen Camii'nde Şanghay Müftüsü Musa Cin ile görüştü.

Görüşmede, Çin’deki Müslümanlarla ilişkileri daha sıcak tutmak istediklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin buradaki Müslüman toplumun bilgilendirilmesi için destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

"İlahiyat fakültelerinde lisans ya da yüksek lisans eğitim görebilirler"

Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Çin’e Kur'an-ı Kerim, hadis kitaplarının tercümelerinin gönderilebileceğini ifade ederek, dini eğitim almak isteyen Çinli Müslümanların da Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde lisans ya da yüksek lisans seviyesinde eğitim görebileceğini dile getirdi.

İki ülkenin Müslümanları arasında sıcak ilişkilerin kurulması noktasında bu etkileşimlerin katkısı olacağını kaydeden Bakan Kurtulmuş, ayrıca Müslüman toplumların birbirini daha yakından tanımaları için din adamlarına büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

“Bütün dünyada yaklaşık 1,5 milyarı aşkın Müslüman olarak bir ailenin fertlerini oluşturuyoruz. Birbirimizden daha fazla haberdar olmamız, kültürlerimize, birikimlerimize daha fazla vakıf olmamız lazım” diyen Kurtulmuş, Müslümanların birbirleriyle bu şuurla kuracağı ilişkinin dünya barışı için de teminat olacağını dile getirdi.

Şanghay Müftüsü İmam Musa Cin de Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını söyledi.

Kentte 8 cami olduğunu ve 130 bin civarında Müslüman yaşadığını söyleyen İmam Musa Cin, dışarıdan gelenlerle birlikte Müslüman nüfusun 200 bine çıktığını dile getirdi.

Görüşme sonunda Kurtulmuş, Müftü Musa Cin’e Kur'an-ı Kerim hediye etti. Kurtulmuş, akabinde camideki Müslümanlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çin'de yaşayan 56 etnik azınlıktan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların ayrıca Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken, bazı eyaletlerde Müslümanlara ait otonom vilayetler de yer alıyor.

Kaynak: AA