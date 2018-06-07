Bakan Kurtulmuş: UBER'le ilgili atılan adım taksicilere ayrı bir sorumluluk yükledi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde taksicilerle bir araya geldi.

Lonca ve ahilik teşkilatına değinerek, taksicilerin de aynı şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haksız rekabetin önlenmesiyle ilgili kararı biz aldık ama uygulamanın en iyi şekilde olması, bu şehre gelen yabancıların ilk intibayı taksici esnafı bırakır. Kötü örnekler, örnek olmaz. Biz ahilik sistemiymiş gibi davranarak, bu kooperatif onu sağlamalıdır, dayanışma içerisinde, kötü örnek olacakları aranızda barındırmayın. Arabadan indiren var mı? Var. Bir kişi, üç kişi... Adamı gideceği yere 3 kilometre götürecekse 300 kilometre götüren var mı? Var. Bunlar hep size, sizin üzerinizden Türkiye'ye, aziz milletimize kötü örnek olup olumsuz intibalar bırakıyor. Türkiye'nin imajını gıdım gıdım arttırmak için göbeğimiz çatlıyor. Dünyanın her yerinde Türkiye'yi tanıtmak için yapmadığımız faaliyet, harcamadığımız para kalmıyor. Çin'den dünyanın diğer ucuna kadar gidiyoruz. Sonra bir tane aklıevvel, bir tane bereketli, helal kazanç kazanma peşinde olmayan kişi çıkıyor, maalesef sizin ve bizim bütün emeklerimizi yerle bir ediyor. Buna müsaade etmeyin. Büyükşehir Belediyesi eğitimi verir. Gerekirse Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz de eğitim veririz. Siz yeter ki organize olun, bu işe sahip çıkın."

Bakan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, taksicilerden seçimler için destek istedi.

"Karşıtlık üzerinden siyaset olur mu?"

Güneş Motel olayı ve 28 Şubat döneminde yaşananlara değinen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğinin bir fantezi değil, Türkiye için zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Muhalefet partilerinin siyaset tarzını eleştiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Seçimde yapmak isteyenler, yaptıklarını referans gösterip daha iyisini yapacağız diyen AK Parti ve Tayyip Erdoğan bir tarafta, 'bize oy verirseniz yapmayacağız ve yaptırmayacağız, hatta yıkacağız.' diyenler bir tarafta. A partisi ve Z partisi kadar birbirine uzak partiler, bir araya gelip siyaset yapmaya, ittifak yapmaya çalışıyorlar. 'Niçin bir araya geldiniz?' Yazmışlar, 'değiştir' diye. 'Biz Tayyip Erdoğan'ı yıkacağız.' Peki 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin.' 'Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin.' Karşıtlık üzerinden siyaset olur mu? Ne olduğumuzu anlatmaktır önemli olan. Senin kanaatin ne, sen kendini nasıl tanımlıyorsun. Sen Hanya'ya gidiyorsun öteki Konya'ya gidiyor. ondan sonra diyorsun ki 'değiştireceğiz.' Değiştiremezsin. Bu millet isterse karar verir ve bu millet AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın elini asla bırakmaz. Çünkü bu millet yapanla yıkanı çok çok iyi bilir. Öyle olduğu için en zor zamanlarında bile rahmetli Menderes'i bırakmadı, unutmadı. Bu millet kendisine hizmet eden rahmetli Özal'ı, rahmetli Erbakan'ı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadı. Hiçbir zaman da unutmayacak kıyamete kadar hatırlayacak. Menderes'i asanın ismini kimse hatırlıyor mu?"

"Kuru geriletmek için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz"

Dövizde yaşanan son dalgalanmayı "operasyon" olarak niteleyen Kurtulmuş, "Birileri sizin cebinize el uzatmaya kalkışıyor. Onları biliyoruz. Onların istedikleri gavura muhtaç olan bir Türkiye'dir. Bir iktisat profesörü olarak söylüyorum; kriz mıriz yok. Türkiye'de olan, Türkiye'ye ekonomik olarak diz çöktürmek için birilerinin yaptığı manipülasyonlardır. Buna izin vermeyecek güvenli bir hükümet vardır. Kararlarımızı, tedbirlerimizi alıyoruz ve kuru geriletmek için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise UBER ile ilgili alınan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Son düzenlemelerle araçların artık D segment olacağını ifade eden Can, "ÖTV indiriminin sürekli olmasını istiyoruz. Her şeyden önce taksici arkadaşlarımız eğitimli olsun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, konuşmaların ardından bir ticari taksi ve lüks taksiye binerek kısa süre kullandı.

Kaynak: AA