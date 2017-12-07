Bakan Kurtulmuş: İslam dünyasının tavrını ortaya koyacağına inanıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in oyunu bir kenardan elini ovuşturarak izlediğini ve savaşın kazananı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı Türkiye'nin güçlü şekilde ses çıkardığını söyledi. Kurtulmuş, gelecek günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir araya gelip bu yanlış karara karşı İslam dünyasının tavrını ortaya koyacağına inandığını da dile getirdi.

Bu bölgenin daha fazla bölünmesine, halkların birbirine düşman edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, pervasız kararı Türkiye'nin tanımadığını ifade etti.

Kurtulmuş, YPG'ye silah verildiğini, terör örgütünün büro kurmasına destek sağlandığını anlatarak, "FETÖ denilen sözde bir hocanın peşine takılmış eşkıya çetesine imkan sağlıyor, onları kendi memleketlerinde balla kaymakla besliyorlar." dedi.

ABD'deki ambargo davasının da Türkiye'nin itibarını zedelemek için açılmış siyasi bir dava olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"YPG'ye niye Amerikalılar silah veriyor işin bir parçası, 7 şubatta niye MİT krizi oldu resmin bir parçası, 15 Temmuz'da niye bu hain darbe teşebbüsü oldu resmin bir parçası, Amerika'daki bu dava niye yapılıyor bu da resmin bir parçası. ABD'deki bir dava üzerinden Türkiye'ye yine diz çöktürme, Türkiye'yi bir takım çevrelerde mahkum etme yada Türkiye'nin genel olarak itibarını yurtdışında sıfırlamak için düğmeye basılmış olan siyasi amaçlı bir mahkemenin olduğunu biliyoruz."

Kaynak: AA