Bakan Kurtulmuş: Filistinli Müslümanları yok saymak hiç kimsenin haddi değildir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TRT Avaz'a verdiği röportajda Kudüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Filistinli Müslümanları yok saymak hiç kimsenin haddi değildir"

''Orada bir oldu bittiyle, Kudüs'ün Müslüman kimliğini silmeye çalışmak ya da Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaparak oradaki bütün Filistinli Müslüman kardeşlerimizi yok saymak hiç kimsenin haddi değildir. Öyle bir şey olmaz. Sayın Trump'ın kararı yok hükmünde bir karardır. Bu kararın hiç bir uygulanabilir tarafı yoktur. Ama böylece bütün İslam dünyasının yeniden bir araya gelmesi sağlandı. Zannediyorum ki İslam dünyasının kaderini değiştirecek, İslam dünyasının tarihinin değiştirecek önemli bir karar oldu. Dolayısıyla Kudüs'ün bu çok kimlikli, Müslümanlara ait bir şehir olma özelliğini de Müslümanların da içinde bulunduğu büyük şehir medeniyet merkezi olma özelliğini kimse silemez. Oldu bitti, biz burayı İsrail'e verelim, burada Yahudi yerleşimciler marifetiyle Müslümanları yok sayalım, yok edelim demeye kimsenin gücü de yetmez. Böyle birşey gerçekleşmez. Bu kimlik kıyamete kadar korunacaktır. Orası bizim için mukaddes bir şehirdir.''

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber