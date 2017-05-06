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Bakan Kılıç'tan milli karatecilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda sabah seansında 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli karatecileri tebrik etti.

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Bakan Kılıçtan milli karatecilere tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda sabah seansında 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli karatecileri tebrik etti.

Bakan Kılıç, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda sabah seansında altın madalya kazanan erkekler 84 kiloda Uğur Aktaş, kadınlar 55 kiloda Tuba Yakan'ı kutluyorum. Aynı organizasyonda gümüş madalya kazanan 84 kiloda Enes Erkan, 68 kiloda Meltem Hocaoğlu ile bronz madalyanın sahibi olan kadınlar 61 kiloda Merve Çoban, 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu ve erkekler 75 kiloda Erman Eltemur'u da tebrik ediyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Etiketler: gençlik bakanı, Akif Çağatay Kılıç, avrupa karate şampiyonası, karate
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