Bakan Kılıç'tan "kornaya değil frene bas" uyarısı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu olduğunu söyledi. Hazırlıklar kapsamında sporcularla bir araya geldiğini aktaran Kılıç, "Orada ne kadar farklı bir organizasyon yaptığımızın bir kez daha farkına vardım. Yani işitme kabiliyetinin olmamasının aslında ne kadar zor olduğunu orada anladım. Şöyle düşünün kulaklarınızı tıkayın ve size anlattıklarımı anlamaya çalışın, bu kadar basit empati yapabilirsiniz." dedi.

Bu süreçte kentin trafik yoğunluğunun da artacağına işaret eden Bakan Kılıç, özellikle sürücülerden gereken hassasiyeti göstermelerini isteyerek, "Samsun'da 'kornaya basma frene bas' sloganı başlattık. Daha sakin bir trafik içinde olalım diyoruz." diye konuştu.

Oyunlara 97 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığına dikkati çeken Bakan Kılıç, işitme engelli sporcuların hem şehri gezerken hem de yarışmalara katılırken farklı tesisleri kullanacağını belirterek "Bunun için sürücülerin sporcularımızın yolun karşısına geçmeye çalışırken kornaya basmasının anlamı yok. Çünkü işitme engelliler; yani kornaya değil frene basmaları gerekir. Biz burada çok güzel bir ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Tüm Samsunluların daha duyarlı ve trafikte daha sakin olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.