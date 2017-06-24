  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Bakan Kılıç'tan bayram mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

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Bakan Kılıçtan bayram mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kılıç, mesajında, "Rahmet, mağfiret ve bereketin yağmur olup yağdığı mübârek Ramazan ayını uğurladığımız günlerde; huzur ve saadet kaynaklarımızdan biri olan Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini de aynı anda yaşıyoruz. Yorgun ve acılı coğrafyamızda kötü niyetlerle tutuşturulan ateşlerin hepsinin, bu rahmet günleri vesilesiyle İbrahimî bir gül bahçesine çevrildiğini görmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.?" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında, vatan topraklarını müdafaa ederken şehâdet makamına uğurladığımız kahraman evlatlarımızı da bir kez daha sonsuz rahmet ve minnetle yâd ediyorum." diyen Kılıç, mesajını, "İnanıyorum ki kalplerimize huzur taşıyan bu kutlu günlerin maneviyatı ve hep bir ağızdan ettiğimiz dualar; insanlığın kalbine rahmet, coğrafyamıza sükûnet, ülkemize de bereket getirecek bir vesile olacaktır. Bu inanç ve umutla; mübârek Ramazan Bayramımızın birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak edilmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve tüm İslâm âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." şeklinde tamamladı.

Etiketler: gençlik bakanı, Akif Çağatay Kılıç, spor bakanı, ramazan bayramı
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