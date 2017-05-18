  • 18 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Bakan Kılıç'tan 19 Mayıs mesajı

Bakan Kılıç'tan 19 Mayıs mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bakan Kılıçtan 19 Mayıs mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşları ve milli mücadele kahramanları ile birlikte bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmasının üzerinden tam 98 yıl geçti. Samsun'daki bu meşalenin ışığında başlayan kutlu yürüyüş, Ankara'da 1923'te Cumhuriyetimizin kurulması ile hedefe varmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir ihanet ve darbe girişimi yaşanan ülkemizde, gençlerimiz, sınırları kanla çizilmiş kutlu emanete direnişin en ön safında yer almak suretiyle sahip çıkmıştır. Gençlere olan inanç ve güvenimiz, 16 Nisan'da onları TBMM'ye götüren yasa teklifi ile sembolleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, mesajında şunları kaydetti:

"Böylece, Cumhuriyet'in emanetçisi tayin ettiğiniz yükselen yeni nesil, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın destekleri ve aziz milletimizin teveccühü ile Gazi Meclisimizin çatısı altında hedeflerini gerçeğe dönüştürme imkanına sahip olmuştur. 98 yıl önce başlattığı bağımsızlık mücadelesi neticesinde bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın Türk gençliği şahsında tüm milletimize kutlu olmasını diliyorum."

Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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