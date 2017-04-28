  • 28 NISAN 2017, CUMA

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Bakan Kılıç, ringlerde başörtüsü serbestliği kararını değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Boks Birliğinin (AIBA) "ringlerde başörtüsü serbestliği" konusunda aldığı kararı değerlendirdi.

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Bakan Kılıç, ringlerde başörtüsü serbestliği kararını değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Boks Birliğinin (AIBA) "ringlerde başörtüsü serbestliği" konusunda aldığı kararı değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kılıç, gelecek dönemde başörtülü boksörlerin ringe herhangi bir kısıtlama olmadan çıkabileceği konusunda alınan kararla, her şeyden önce bir insan hakkı ihlalinin önüne geçildiğini belirtti.

Bakan Kılıç, "AIBA'nın aldığı bu karar, düşünce ve inanç özgürlüğü kapsamında evrensel bir ilke olarak değerlendirilmeli ve sporda her türlü ayrımcılığa karşı ortak akılla hareket edilmeli. Fırsat eşitliğinin önündeki bu engelin kaldırılması vesilesiyle, söz konusu hassasiyetin diğer spor dallarında da korunması adına uluslararası federasyonlardan gereken duyarlılığı göstermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ringlerde başörtüsü serbestliği konusunda, kadın boksörlerin gelecek dönemde ringe herhangi bir kısıtlama olmadan çıkabilmesi için Türkiye Boks Federasyonuna talimat veren Bakan Akif Çağatay Kılıç, AIBA'ya yapılan başvuru sürecini yakından takip etmişti.

Süreç sonunda Türkiye Boks Federasyonunun "ringlerde başörtüsü serbestliği" konusunda yaptığı başvuru, AIBA tarafından kabul edildi.

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç, ringlerde başörtü, başörtü serbestliği
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