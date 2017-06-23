  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Bakan Kılıç, Mehmetçik'le sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şırnak'ta askerlerle sahur yaptı.

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Bakan Kılıç, Mehmetçikle sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şırnak'ta askerlerle sahur yaptı.

Bakan Kılıç ile beraberindeki Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına gelişinde Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve diğer askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Kışla yemekhanesinde askerlerle sahur yapan Kılıç, onlarla bir süre sohbet etti.

Kılıç, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 80 milyonun duasının askerlerle olduğunu söyledi.

Hükümetin askerlerin sağlık ve sıhhati için tüm imkanları sağladığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız sizin tüm çalışmalarınızı, sağlık ve sıhhatiniz ile ilgili her şeyi takip ediyor. Milletimizin bize emanet etmiş olduğu imkanların en azamisini sizler için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Siz Fatih'in torunlarısınız, adınızı nereden aldığınızı biliyorsunuz. Bu memleketi hiç kimse bölemeyecek. Bunun da en kuvvetli bekçisi sizsiniz. Ortaya koyduğunuz cesaret ve duruş için hepinizden Allah razı olsun. Hepimiz sizler için dua ediyoruz. Sevdiklerinize en kısa zamanda sağlıkla kavuştursun. Şehit olan arkadaşlarınıza bu milletin evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu bayrak asla inmeyecek. Ramazanınız ve bayramınız mübarek olsun."

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç, gençlik bakanı, şırnak, sahur
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