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Bakan Kılıç, Fikret Orman'ı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ı kabul etti.

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Bakan Kılıç, Fikret Ormanı kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez binada gerçekleşen kabulde ençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş Kulübünün yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını Fikret Orman'ın şahsında bir kez daha tebrik etti.

Kılıç, Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'a başarılar diledi.

Bakan Kılıç ayrıca Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde gösterdiği başarılı performanstan ötürü Beşiktaş Sompo Japan'ı kutladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman da ilk olarak 2016-17 şampiyonluğu sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden Bakan Kılıç'a teşekkür etti.

Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
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