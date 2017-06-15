Bakan Kılıç, Ece Vahapoğlu'nu kabul etti

Herkes İçin Spor Federasyonundan (HİS) yapılan açıklamaya göre, federasyon başkanı Yasin Bölükbaşı'nın da katıldığı görüşmede Bakan Kılıç, Vahapoğlu'nu tebrik ederek, yüksek irtifadaki zorlu maratonda sağlam bir mücadele verip 21 kilometrelik parkurda derece yapmasının Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ece Vahapoğlu da Everest Maratonu'ndaki destekleri sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı'na teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca, HİS ile Ece Vahapoğlu'nun yer alacağı topluma yönelik yeni spor projeleri de görüşüldü.